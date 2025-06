Francesca Chillemi è incinta del secondo figlio | pancione in bella vista al Festival di Benevento

Francesca Chillemi, affascinante protagonista delle fiction italiane e ex Miss Italia, incanta al Festival di Benevento mostrando il suo splendido pancione in bella vista. La dolce attesa del secondo figlio da Eugenio Grimaldi si fa ammirare pubblicamente, tra emozione e stile. Con un abito bianco e un sorriso radioso, l’attrice conferma ancora una volta come la maternità possa essere elegante e naturale. La sua gravidanza è un momento di gioia e speranza da condividere con tutti i suoi fan.

L’attrice ed ex Miss Italia aspetta il secondo figlio da Eugenio Grimaldi. La dolce attesa mostrata per la prima volta in pubblico e sui social. Francesca Chillemi è incinta per la seconda volta. L’attrice, protagonista di molte amate fiction italiane, ha mostrato per la prima volta il pancino in occasione del Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, sfilando sul red carpet con un elegante abito bianco attillato che ha evidenziato le curve della gravidanza. Classe 1985 e vincitrice del titolo di Miss Italia 2003, Francesca ha poi condiviso sul suo profilo Instagram una foto dell’evento, ricevendo una pioggia di auguri, messaggi di affetto e congratulazioni dai fan e dai colleghi del mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Francesca Chillemi è incinta del secondo figlio: pancione in bella vista al Festival di Benevento

