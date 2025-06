Francesca Chillemi è incinta chi è il compagno Eugenio Grimaldi

Francesca Chillemi, dopo un anno di felicità con Eugenio Grimaldi, sta vivendo uno dei momenti più speciali della sua vita: la gravidanza. Allo sesto mese, aspetta una femminuccia, arricchendo così la sua famiglia già composta dalla primogenita Rania. La bionda attrice, nota per il suo talento e la sua eleganza, ha deciso di condividere questa gioiosa notizia al BCT, lasciando tutti a bocca aperta.

Dopo la relazione con l’imprenditore Stefano Rosso e il presunto flirt con Can Yaman, Francesca Chillemi è da un anno felicemente in coppia con l’armatore Eugenio Grimaldi è Executive Manager del Grimaldi Group, una delle realtà più importanti nel settore del trasporto marittimo. L’attrice sarebbe al sesto mese e in attesa di una femmina, dopo la primogenita Rania nata nel 2016, dalla sua relazione con Rosso. Francesca Chillemi sceglie il BCT Festival di Benevento per mostrare il suo pancione con grande emozione: l’attrice si è presentata nella città campana per un evento in suo onore, in cui parlare di progetti passati e futuri, e ha approfittato dell’occasione per annunciare l’arrivo della sua seconda figlia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it