francesca chillemi col pancione a benevento

Francesca Chillemi sarà mamma per la seconda volta. Lo apprendiamo da “dilei.it. Voci sulla sua gravidanza circolavano da tempo e oggi hanno trovato conferma. L’attrice infatti si è presentata sul red carpet del Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento con un bel pancino in vista. Questo aspetto è stato sottolineato da un abito in pizzo bianco che metteva in risalto le curve della dolce attesa. Francesca Chillemi, dai rumors alla realtà . Adesso, quelli che fino a oggi erano rumors sono diventati realtà . La conferma della dolce attesa è arrivata dalla stessa attrice, che in occasione del Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento ha calcato il red carpet con un pancino più che evidente. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com