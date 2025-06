Francesca Albanese all’evento per Gaza | Dire che non è genocidio ma solo crimini di guerra è ignoranza giuridica

Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani nei Territori palestinesi occupati, ha sottolineato con forza l'importanza di distinguere tra crimini di guerra e genocidio, evidenziando un’ignoranza giuridica diffusa. Durante l’evento “Non in mio nome” a Roma, ha affermato che oggi la Palestina rappresenta un banco di prova per l’umanità e la legalità, mettendo in discussione i valori fondamentali su cui si basa la convivenza internazionale. Una riflessione che invita tutti noi a fare chiarezza e agire con coscienza.

“ Oggi la Palestina è un test, è un banco di prova sul quale si gioca l’umanità e la legalità non solo per i palestinesi e gli israeliani, ma per tutti noi “. Così Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei Territori palestinesi occupati dal 1967, ha concluso un intervento appassionato e rigoroso alla manifestazione “Non in mio nome”, organizzata dall’ associazione Schierarsi il 28 giugno a Roma. Una piazza gremitissima ha ascoltato le sue parole come un appello alla coscienza collettiva, in un evento nato per esprimere solidarietà al popolo palestinese, denunciare le atrocità commesse da Israele a Gaza e in Cisgiordania e sostenere l’azione umanitaria di Medici Senza Frontiere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Francesca Albanese all’evento per Gaza: “Dire che non è genocidio ma solo crimini di guerra è ignoranza giuridica”

