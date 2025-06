Frana sulle Dolomiti la polvere arriva fino a San Vito di Cadore e Cortina

Una notte di paura sulle Dolomiti: una frana sulla Croda Marcora ha disseminato una densa polvere bianca che, spinta dal vento, ha raggiunto San Vito di Cadore e Cortina. Il paesaggio si è trasformato in un candido scenario naturale, lasciando tutti sgomenti di fronte a questa imprevedibile forza della natura. La natura ci ricorda ancora una volta la sua potenza, e ora si attende un intervento immediato per garantire sicurezza e monitorare la situazione.

Roma, 29 giugno 2025 ‚ÄstCase, strade e automobili ricoperti da un¬†fitto strato di polvere bianca. Si √® svegliato cos√¨ San Vito di Cadore: imbiancato per effetto di una nuova frana,¬†avvenuta la notte scorsa sulla Croda Marcora, nelle Dolomiti bellunesi.¬† Il pulviscolo √® stato trasportato dal vento fino a Cortina. Il¬†distacco di materiale roccioso dal Monte Marcora¬†√® stato anticipato nella notte da borbottii e tremori provenienti dalla montagna, che sono stati uditi¬†dagli abitanti del paese, suscitandondo non poca apprensione. Il crollo delle rocce, che non ha causato danni o feriti, ha ‚Äėimbiancato‚Äô¬†il paese e lasciato a lungo sospesa in aria una nuvola di polvere nel punto dov‚Äô√® avvenuto il distacco, visibile anche a chilometri di distanza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Frana sulle Dolomiti, la polvere arriva fino a San Vito di Cadore e Cortina

