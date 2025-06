’Fragolesangue’ all’Almagià

Dal cuore di un passato memorabile nasce una nuova emozionante avventura teatrale. Dopo trent’anni, la Compagnia Monica Francia rivisita “Fragole e Sangue” in chiave epico-femminista, dando vita a “Fragolesangue”. Questa sera alle 21 alle Artificerie Almagià, il debutto di uno spettacolo che unisce storia, innovazione e impegno sociale, continuando a raccontare storie di forza e resistenza attraverso l’arte. Non perdere questa straordinaria occasione di assistere a un viaggio tra memoria e futuro.

Era il 1994 quando la Compagnia Monica Francia metteva in scena ’Fragole e Sangue’; trent’anni più tardi, quell’esperienza è il punto di partenza per uno nuovo spettacolo, una riscrittura in prospettiva epico-femminista: questa sera alle 21 alle Artificerie Almagià, debutta ’Fragolesangue’ di Zoe Francia Lamattina, Ida Malfatti e Monica Francia. Esito del progetto di ricerca coreografica transgenerazionale archivia e intrecciato al ciclo di laboratori Allenamenti, Fragolesangue – il cui titolo richiama il classico film di Stuart Hagmann del 1970 sulla controcultura americana e sulle proteste studentesche – è uno scontro con un’altra epoca poetico-politica, un passato non ancora finito e già futuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it