Fow NewsTrump | revocherei sanzioni Iran

L’ex presidente Donald Trump ha riaffermato la sua posizione sulla questione iraniana, suggerendo che le sanzioni potrebbero essere revocate se Teheran dimostrasse di voler abbandonare il suo programma nucleare. Con un occhio alle recenti tensioni e alle negoziazioni internazionali, Trump ha sottolineato come il programma nucleare iraniano sia stato "annientato come non mai" e si è mostrato deciso a favorire accordi pacifici, lasciando aperta la porta a future opportunità di dialogue.

19.11 "L'Iran era vicino alla produzione della bomba atomica" prima dei raid Usa e di Israele sui suoi impianti nucleari. E non ha spostato l'uranio, troppo pericoloso", ha detto Trump a Fox News. Sulle sanzioni: "Se saranno pacifici e dimostreranno di non fare più danni le revocherei". Il loro programma nucleare è "annientato come non mai", ha detto. Sui dazi:"Intese con Cina e Gran Bretagna. Con altri:no proroga della scadenza al 9 luglio". Poi,attacco ai senatori Gop contro la legge di Bilancio. Su Powell alla Fed: "Chiunque tranne lui". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

