FOTO Sannio Runners si chiude la prima edizione del trofeo Dropexpress città di Paduli

Si è appena conclusa con grande successo la prima edizione del Trofeo Dropexpress Città di Paduli, un evento che ha visto protagonisti atleti provenienti da tutta Italia e oltre, inclusi i talenti internazionali dal Burundi. Un mix di passione, competizione e solidarietà ha animato questa giornata speciale. Il presidente della ASD Sannio Runners, avv. Gerardo Giorgione, ci svela i vincitori e l’atmosfera vibrante di questa manifestazione sportiva, che promette di diventare un appuntamento fisso nel calendario regionale.

Si è chiusa la prima edizione del trofeo Dropexpress città di Paduli ieri sabato 28 giugno. Tantissimi gli atleti che sono arrivati da molte parti della Campania, d'Italia e addirittura internazionali dal Burundi. Vincono la gara con un tempo eccellente, BUTOY JEAN de dieu (30 minuti SM) e la prima donna a tagliare l'arrivo Filannino Raffaella (40 minuti) su un percorso duro e comunque con caldo asfissiante che, però, non ha fermato i 250 atleti podisti giunti in Paduli.

