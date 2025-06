FOTO | I pantaloni del completo di Tony D’Angelo si strappano dopo un promo concitato

Un momento imbarazzante ha scosso il pubblico dell’house show WWE NXT a Melbourne, quando i pantaloni di Tony D’Angelo si sono improvvisamente strappati durante un confronto acceso con il suo ex alleato. Un episodio che ha catturato l’attenzione di tutti, sottolineando quanto l’imprevisto possa cambiare il corso degli eventi. La scena ha lasciato il pubblico senza parole, dimostrando ancora una volta come l’imprevedibilità sia il vero cuore dello spettacolo.

Un momento imbarazzante ha caratterizzato l’house show della WWE NXT di questo weekend, quando Tony D’Angelo ha subito un incidente di vestiario durante un confronto acceso con il suo ex alleato. L’incidente durante l’evento dal vivo a Melbourne. La WWE si è esibita al Melbourne Auditorium di Melbourne, in Florida, sabato 28 giugno per un house show non televisivo della NXT. Durante l’evento, Channing “Stacks” Lorenzo ha difeso con successo l’ NXT Heritage Cup contro Dante Chen, riuscendo a mantenere il titolo. Il vero spettacolo, però, è iniziato dopo la conclusione del match. Prima che Stacks potesse ufficialmente rimuovere il nome di Tony D’Angelo dall’ NXT Heritage Cup, “The Don of NXT” ha fatto la sua apparizione a sorpresa, irrompendo sul ring per affrontare il suo ex partner. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net