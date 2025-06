FOTO Cusano Mutri lascia a bocca aperta alla storica Infiorata di Roma

Lasciatevi sorprendere dalla straordinaria bellezza delle foto di Cusano Mutri alla storica Infiorata di Roma, un evento che unisce arte, tradizione e devozione. La partecipazione della Pro Loco Cusanese con l’opera “In cammino verso la Speranza” è un gesto di orgoglio e speranza per tutta la comunità . Un’occasione unica per scoprire come il nostro piccolo paese possa lasciare un segno indelebile nel cuore della capitale. La bellezza incontra il messaggio: un vero capolavoro di fede e creatività .

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Comune di Cusano Mutri è orgoglioso di annunciare la partecipazione della Pro Loco Cusanese alla prestigiosa Infiorata Storica di Roma, che si terrĂ nella Capitale oggi 29 e domani 30 giugno 2025, in occasione della festivitĂ dei Santi Pietro e Paolo. Con l’opera “In cammino verso la Speranza”, la nostra Pro Loco porta nel cuore di Roma un messaggio potente di fede, speranza e amore cristiano. La realizzazione del quadro floreale unisce arte, spiritualitĂ e tradizione, grazie all’utilizzo di fiori freschi (garofani, fiori di campo, crisantemi), tuia, rosmarino, polveri colorate, fondiglia di caffè, sale grosso e segatura, in un intreccio di colori e significati che emoziona e racconta la nostra identitĂ . 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Cusano Mutri lascia a bocca aperta alla storica Infiorata di Roma

