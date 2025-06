Foti assicura il governo sui migranti andrà avanti

Foti conferma il sostegno del governo sulla gestione dei migranti, segnando una svolta decisa. Mentre in Europa si ispira al suo approccio come modello efficace, in Italia alcuni tribunali sembrano ostacolare questa strategia, suscitando numerose domande. A chi giova questa resistenza? Forse a coloro che rimpiangono un passato di aperture incontrollate, invece di tutelare i confini e la sicurezza del Paese. La discussione è appena iniziata e le implicazioni sono profonde.

Mentre in Europa l'approccio del governo Meloni al contrasto dell' immigrazione irregolare viene adottato come modello di riferimento, in Italia alcuni organi giurisdizionali sembrano pi√Ļ impegnati a ostacolarne l'azione. A chi giovi un simile atteggiamento √® fin troppo evidente: a chi rimpiange un'Italia che, invece di difendere i propri confini, li apriva ad un afflusso indiscriminato, cos√¨ come attestato da quella politica fallimentare portata avanti per anni dalla sinistra". Cos√¨ in una nota il ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti. "Proprio grazie all'iniziativa italiana, l' Unione Europea ha avviato un deciso cambio di passo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Foti assicura, il governo sui migranti andr√† avanti

In questa notizia si parla di: foti - governo - avanti - assicura

Il ministro Tommaso Foti: "Il governo è orgoglioso del lavoro svolto finora" - Lunedì sera all’Rmh Hotel, un incontro coinvolgente ha celebrato i primi due anni e mezzo di attività del Governo Meloni.

Mentre il governo di centrodestra aumenta gli stipendi ai lavoratori, la CGIL protesta. Altro che diritti, la sinistra è solo ideologia… Vai su Facebook

Foti assicura, il governo sui migranti andr√† avanti; FOTI: ‚ÄúLA REVISIONE DEL PNRR NON FERMA I CANTIERI‚ÄĚ; Tommaso Foti: ¬ęBonifica di Bagnoli, dal governo 1,2 miliardi¬Ľ.

Foti assicura, il governo sui migranti andrà avanti - "Mentre in Europa l'approccio del governo Meloni al contrasto dell'immigrazione irregolare viene adottato come modello di riferimento, in Italia alcuni organi giurisdizionali sembrano più impegnati a ... Da ansa.it

Revisione del Pnrr: Foti assicura continuità e riassegnazione delle risorse - MSN - Con la revisione del Pnrr "non c'è un cantiere che si ferma, una tratta che non vada avanti, un intervento che sia sospeso": lo ha detto il ministro degli Affari europei, la Politiche di Coesione ... msn.com scrive