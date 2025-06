Forze dell’ordine saldo quasi zero | Solo sei uomini in più a Urbino

Le forze dell’ordine in provincia di Pesaro e Urbino affrontano un quadro critico: con organici bloccati e solamente sei nuovi agenti assegnati a Urbino, il territorio resta fragile. La mancanza di risposte concrete mette a rischio la sicurezza dei cittadini e la capacità di intervento. Una situazione che richiede urgentemente interventi strutturali e politiche efficaci per rafforzare le forze dell’ordine e tutelare il nostro patrimonio di sicurezza.

Forze dell'ordine, organici fermi: il territorio resta in attesa di risposte. Con la pubblicazione ufficiale delle nuove assegnazioni del personale della Polizia di Stato, il Ministero dell'Interno ha reso noto l'esito di una tornata che, per il territorio di Pesaro e Urbino, lascia l'amaro in bocca a molti. Tra la Questura e il commissariato di Fano il saldo è zero: sei agenti in uscita e sei in entrata. Un equilibrio numerico che non porta alcun miglioramento concreto a un organico già al limite, da tempo sottoposto a carichi di lavoro sempre più pesanti. Unica eccezione positiva, il Commissariato di Urbino che riceve sei nuovi agenti.

