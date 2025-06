Forti ritardi sui treni tra Roma e Napoli per un incendio tra Caianello ed Anagni

Una domenica di viaggio complicata per chi deve spostarsi tra Roma e Napoli: un incendio tra Anagni e Caianello ha causato forti ritardi fino a 80 minuti sui treni ad alta velocità. La situazione resta critica, con passeggeri costretti ad attendere in stazione e servizi rallentati. Per aggiornamenti e alternative, restate sintonizzati e pianificate con anticipo i vostri spostamenti.

Domenica di passione per il trasporto ferroviario: ritardi fino a 80 minuti sull'Alta Velocità tra Roma e Napoli a causa di un incendio tra Anagni e Caianello. 🔗 Leggi su Fanpage.it

