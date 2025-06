Formula1 Norris trionfa in Austria Doppietta Mclaren Leclerc terzo

L’atmosfera era elettrica al Red Bull Ring, ma la vera protagonista è stata Lando Norris, che ha conquistato il suo primo trionfo in Austria, regalando alla McLaren una doppietta memorabile. Con una performance impeccabile e un ritmo incrollabile, Norris ha dimostrato di essere il nuovo volto da tenere d’occhio nel mondo della Formula 1, lasciando il pubblico e gli avversari senza parole. E questa vittoria segna solo l’inizio di un emozionante percorso verso il titolo.

Roma, 29 giu. (askanews) – Lando Norris è il re del Gran Premio d’Austria 2025. Il pilota britannico della McLaren ha conquistato una vittoria spettacolare e combattuta, portando a casa una doppietta per il team di Woking con Oscar Piastri che si è assicurato il secondo posto. Il podio è stato completato da Charles Leclerc su Ferrari, in una gara ricca di colpi di scena fin dal primo giro. L’atmosfera era elettrica al Red Bull Ring, ma la tensione è esplosa subito dopo lo spegnimento dei semafori. Una partenza fulminante di Norris e Piastri ha visto l’australiano scavalcare Leclerc per la seconda posizione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

