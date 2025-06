Formula 1 oggi orari TV del GP Austria su TV8 e Sky e dove vederlo | Norris in pole Leclerc in prima fila

Se sei un appassionato di Formula 1, non puoi perderti il grande spettacolo del GP Austria! Oggi, su TV8 e Sky, potrai seguire in diretta le emozionanti qualifiche e la corsa, con Norris in pole position e Leclerc in prima fila. Preparati a vivere ogni istante di questa sfida mozzafiato, tra adrenalina e strategia, mentre i protagonisti si contendono il podio. Continua a leggere per tutti gli aggiornamenti live e gli orari dettagliati!

La diretta della gara del GP Austria di F1 in calendario oggi: gli aggiornamenti live. Leclerc e Hamilton sfidano Piastri, Norris, Verstappen, Russell e Antonelli per il podio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

