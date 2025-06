Formula 1 oggi il Gp d’Austria | orario griglia di partenza e dove vederlo in tv

Preparati a vivere un'emozionante domenica di adrenalina e velocità: la Formula 1 torna in Austria per il Gp d'Austria, undicesima tappa del Mondiale. Con Norris in pole, la gara promette spettacolo e colpi di scena. Scopri gli orari, la griglia di partenza e dove seguire l’azione in tv, perché ogni secondo può essere decisivo in questa corsa mozzafiato.

(Adnkronos) – La Formula 1 torna in pista. Oggi, domenica 29 giugno, si corre il Gp d'Austria, undicesima prova del Mondiale. Si riparte dalla spettacolare pole position di Lando Norris, che scatterà davanti alla Ferrari di Charles Leclerc e all'altra McLaren di Oscar Piastri. Ecco orario, griglia di partenza e dove vedere il Gp d'Austria . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: formula - austria - orario - griglia

Formula 1, Dino Beganovic al volante della Ferrari SF-25 nelle FP1 del GP d’Austria: nuovo test per il talento della Ferrari Driver Academy - Ferrari rivela un volto promettente con Dino Beganovic, giovane talento svedese della Ferrari Driver Academy, che ha preso il volante della SF-25 di Charles Leclerc nelle FP1 del GP d’Austria 2025 a Spielberg.

Lance Stroll costretto a saltare il GP di Spagna a causa di forti dolori al polso infortunato tempo fa. Il Suo posto in griglia di partenza rimarrà comunque vuoto: Aston Martin non può sostituirlo con un altro pilota, dato che Stroll ha già disputato le qualifiche. #F1 Vai su Facebook

Formula 1, oggi il Gp d'Austria: orario, griglia di partenza e dove vederlo in tv; Formula 1 oggi, orari TV del GP Austria su TV8 e Sky e dove vederlo: Norris in pole, Leclerc in prima fila; F1. Gran Premio Austria 2025: orari Sky TV8 e griglia di partenza.

Formula 1 oggi, orari TV del GP Austria su TV8 e Sky e dove vederlo: Norris in pole, Leclerc in prima fila - Leclerc e Hamilton sfidano Piastri, Norris, Verstappen, Russell e Antonelli per il podio. Riporta fanpage.it

Formula 1, oggi il Gp d’Austria: orario, griglia di partenza e dove vederlo in tv - Oggi, domenica 29 giugno, si corre il Gp d'Austria, undicesima prova del Mondiale. Si legge su sardegnareporter.it