Formula 1 Lando Norris vince in Austria | doppietta McLaren davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton

In un emozionante spettacolo al Red Bull Ring, Lando Norris scrive una nuova pagina di storia della Formula 1, conquistando la vittoria in Austria e regalando a McLaren una doppietta sensazionale davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. Dopo aver superato le difficoltà di Montreal, l’inglese si afferma con grinta, dimostrando di essere un protagonista indiscusso di questa stagione 2025. La corsa si chiude con un finale ad alta tensione, lasciando gli appassionati con il fiato sospeso.

Lando Norris (McLaren) è il vincitore del Gran Premio d'Austria, l'undicesimo appuntamento della stagione di F1 2025. Oggi, domenica 29 giugno, l'inglese si è riscattato dall'errore di Montreal, ha trionfato nella corsa al Red Bull Ring, riuscendo a respingere gli attacchi del compagno di team.

Lando Norris su McLaren partirĂ in pole position nel gran premio d'Austria, undicesima prova del Mondiale di Formula 1. In prima fila al suo fianco ci sarĂ Charles Leclerc con la Ferrari. Seconda fila in fotocopia, col terzo posto di Oscar Piastri con la McLar

#AustriaGP – #McLaren: Norris in pole, ma niente trionfalismi. Ora serve la vittoria Lando manda un segnale alla McLaren, ma senza esultanze premature: dopo Montreal serve una vittoria per restare nella scia di Piastri

