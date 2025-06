Formula 1 in Austria è doppietta McLaren | Norris davanti a Piastri Leclerc è terzo

Il Gran Premio d’Austria infiamma la competizione con una doppietta McLaren da brividi, firmata Norris e Piastri. L’undicesimo round si conclude con un trionfo emozionante per il britannico, che conquista il suo settimo podio in carriera, mentre Leclerc si distingue sul podio con una performance notevole. Una gara ricca di colpi di scena e battaglie intense, che promette ancora sorprese a pochi passi dall’arrivo. L’articolo in aggiornamento...

L’undicesimo appuntamento del Gran Premio d’Austria porta la firma di Lando Norris. Dopo un lungo duello con Oscar Piastri, secondo con +2.6, il pilota britannico della McLaren conquista il gradino più alto del podio, siglando il settimo successo in carriera e il 35esimo podio. Ottima prestazione anche quella di Charles Leclerc, che si posiziona terzo con +19.8, seguito da Lewis Hamilton e George Russell. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Formula 1, in Austria è doppietta McLaren: Norris davanti a Piastri. Leclerc è terzo

