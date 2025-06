Formula 1 gru fa cadere cartellone pubblicitario sulla pista prima del Gp d’Austria

Un imprevisto sorprendente scuote il GP d'Austria di Formula 1: una gru si è staccata e ha fatto crollare un cartellone pubblicitario sulla pista di Spielberg. L'incidente, avvenuto durante le operazioni di recupero di una monoposto, ha attirato l’attenzione di tutti gli appassionati. Mentre i piloti si preparano a scendere in pista, il team di sicurezza interviene per gestire la situazione e garantire la regolarità della gara. La suspense si amplifica, ma nulla fermerà la passione per la F1.

(Adnkronos) – Intoppo sulla pista di Spielberg, dove oggi, domenica 29 giugno, si correrà il Gp d'Austria della Formula 1. Dopo la gara di F2, durante le operazioni di recupero di una monoposto andata a finire sulla ghiaia, la gru utilizzata ha urtato un cartellone pubblicitario facendolo cadere sul circuito. Sono in corso le operazioni . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

