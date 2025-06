Formula 1 GP d’Austria | vince Norris Leclerc 3° Verstappen fuori al primo giro

L'undicesimo Gran Premio della stagione di Formula 1 in Austria si è rivelato un vero spettacolo, dominato dalla McLaren di Lando Norris, che ottiene il suo terzo successo stagionale. Mentre Norris e Piastri si distinguono, le Ferrari di Leclerc e la sorpresa Verstappen, fuori al primo giro, aggiungono pepe a una corsa ricca di emozioni. Una gara che conferma la competitività della squadra di Woking e apre nuovi scenari nella classifica mondiale.

L’undicesimo Gran Premio della stagione di Formula 1 vede trionfare di nuovo la McLaren davanti alle Ferrari Domina la McLaren in Austria con il successo di Lando Norris, autore di un weekend spettacolare culminato con la conquista del suo terzo GP stagionale dopo quello in Australia e a Montecarlo. Una vittoria mai in discussione per il più classico degli uno-due Papaya. Infatti a seguire il pilota di Bristol c’è Oscar Piastri, senza dubbio la coppia con la macchina più veloce di tutte. Ci sono però aggiornamenti positivi da Maranello poiché la Ferrari raggiunge il gradino più basso del podio con Leclerc mentre Hamilton raggiunge la quarta posizione. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: formula - austria - norris - vince

Formula 1, GP Austria: Vince Norris, sul Podio Leclerc - Sul circuito che lui ama di più, Lando Norris vola verso la vittoria, partendo dalla pole e dominando il GP d'Austria.

É la settimana del GP d’Austria di Formula 1! Il Red Bull Ring ospita un appuntamento che può già essere (quasi) decisivo nella lotta per il titolo mondiale e, soprattutto, per le gerarchie interne in McLaren. Dopo l’errore di Montreal, Lando Norris ha la pression Vai su Facebook

I risultati del GP d'Austria 2025 #F1 #AustrianGP Vai su X

F1 Austria, prova di forza di Norris: vince davanti a Piastri e alle Ferrari; Dominio McLaren in Austria: vince Norris davanti a Piastri e alle Ferrari. Out Verstappen e Antonelli; F1 Gp Austria, la gara in diretta: Norris vince davanti a Piastri e Leclerc. Hamilton 4°. Incidente Antonelli-Verstappen: fuori tutti e due.

F1, il Gp d'Austria è di Lando Norris, dietro Piastri e Leclerc - Ottima gara di Lando Norris che vince davanti al compagno di squadra Oscar Piastri. Riporta msn.com

Formula 1, Norris vince in Austria: doppietta McLaren, Leclerc terzo - Lando Norris completa il suo weekend perfetto e conquista il successo nel Gran Premio d’Austria 2025 di Formula 1. Secondo gds.it