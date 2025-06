Formula 1 Gp d’Austria | doppietta McLaren con Norris e Piastri Leclerc sul podio Hamilton quarto

Il Gran Premio d’Austria 2025 di Formula 1 ha regalato emozioni mozzafiato, con una doppietta storica della McLaren firmata Norris e Piastri. Lando Norris si è reso protagonista di una prestazione impeccabile, conquistando la sua settima vittoria in carriera e la terza in questa stagione. Sul podio, insieme a loro, Charles Leclerc, mentre Lewis Hamilton si ferma al quarto posto. Una corsa ricca di sorprese che dimostra come il mondiale sia più aperto che mai.

Lando Norris praticamente perfetto: completa il suo weekend e conquista il successo nel Gran Premio d'Austria 2025 di Formula 1. Per il pilota della McLaren, che precede sul traguardo il suo compagno di squadra Oscar Piastri, si tratta della settima vittoria in carriera, la terza ottenuta in questa stagione

