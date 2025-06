Formula 1 GP Austria | Vince Norris sul Podio Leclerc

Sul circuito che lui ama di più, Lando Norris vola verso la vittoria, partendo dalla pole e dominando il GP d'Austria. La sua prestazione impeccabile vede il compagno di squadra Oscar Piastri salire sul podio, mentre Charles Leclerc si piazza in una sorprendente terza posizione. Un risultato che accende la sfida per la vetta della classifica piloti, promettendo emozioni ancora più intense nelle prossime gare.

