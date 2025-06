Formula 1 GP Austria 2025 | orario griglia di partenza e dove vedere la gara in diretta TV e streaming

La Formula 1 torna al Red Bull Ring per il Gran Premio d’Austria 2025, undicesima tappa del Mondiale. Con Lando Norris in pole e un’aspettativa di emozioni ad alta velocità, gli appassionati si chiedono dove e come seguire la gara. Ecco orari, griglia di partenza e tutte le info su diretta TV e streaming: pronte a vivere un’altra giornata di adrenalina sulla pista?

La Formula 1 torna protagonista oggi, domenica 29 giugno 2025, con il Gran Premio d’Austria, undicesima tappa del Mondiale F1 2025. Tutto pronto al Red Bull Ring per una gara che si preannuncia spettacolare, con Lando Norris in pole position, seguito da Charles Leclerc su Ferrari e Oscar Piastri sull’altra McLaren. A che ora si corre il GP d’Austria 2025. La gara del Gran Premio d’Austria F1 2025 inizierà oggi alle ore 15:00, sul circuito del Red Bull Ring, uno dei tracciati più iconici del calendario. Griglia di partenza ufficiale F1 GP Austria 2025. Ecco la griglia di partenza completa per il GP d’Austria: Lando Norris (McLaren). 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Formula 1 GP Austria 2025: orario, griglia di partenza e dove vedere la gara in diretta TV e streaming

