Formula 1 doppietta McLaren in Austria Sul podio la Ferrari di Leclerc

Una giornata memorabile per la Formula 1, con la doppietta storica della McLaren sul circuito austriaco e un emozionante podio che si completa con la Ferrari di Leclerc in terza posizione. Un susseguirsi di emozioni e sorprese che rende il Gp d’Austria un appuntamento imperdibile, lasciando gli appassionati col fiato sospeso e la voglia di scoprire cosa riserverà il prossimo gran premio.

Doppietta McLaren al Gp d’Austria, undicesima prova del mondiale di formula 1. Lando Norris ha vinto davanti al compagno di squadra Oscar Piastri: Ferrari sul podio, con il terzo posto di Charles Leclerc e l’altra rossa di Lewis Hamilton quarta. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Formula 1, doppietta McLaren in Austria. Sul podio la Ferrari di Leclerc

In questa notizia si parla di: formula - doppietta - mclaren - austria

Formula 1, doppietta McLaren nel gp di Spagna: vince Piastri davanti a Norris. Verstappen penalizzato chiude decimo - La McLaren brilla nel Gran Premio di Spagna, con Oscar Piastri che conquista la sua settima vittoria, seguito dal compagno Lando Norris.

Doppietta McLaren con #Norris e Piastri nel secondo turno del GP di Austria http://italiaracing.net/Spielberg---Libere-2-MCLaren-uno-due-con-Norris-Piastri/252632/1… Vai su X

Doppietta McLaren nelle FP2 del Red Bull Ring, con Norris che precede Piastri di un decimo e mezzo: Ferrari 5ÂŞ con Leclerc e 10ÂŞ con Hamilton #F1 #AustrianGP Vai su Facebook

Formula 1, doppietta McLaren in Austria. Sul podio la Ferrari di Leclerc; Ferrari sul podio con Leclerc in Austria, McLaren domina in casa della Red Bull: Verstappen centrato da Antonelli; Doppietta McLaren in Austria: Norris precede Piastri, podio Ferrari con Leclerc davanti a Hamilton.

Ferrari sul podio con Leclerc in Austria, McLaren domina in casa della Red Bull: Verstappen centrato da Antonelli - Doppietta McLaren nel GP d’Austria della Formula 1 2025: Norris davanti a Piastri. Come scrive fanpage.it

F1: doppietta McLaren in Austria, sul podio Ferrari Leclerc - Lando Norris ha vinto davanti al compagno di squadra Oscar Piastri: Ferrari sul podio, con il terzo posto di Charles Lecl ... Segnala gazzettadiparma.it