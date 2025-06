Formula 1 doppietta McLaren al Gran Premio d’Austria! Ma Leclerc può sorridere

Il Gran Premio d’Austria si è trasformato in una vera e propria notte da sogno per la McLaren, con una doppietta emozionante e un colpo di scena finale che ha tenuto tutti col fiato sospeso. Mentre Norris e Piastri scrivono la loro storia, Leclerc può finalmente sorridere, trovando un po’ di luce in un week-end dominato dai maranelliani. La corsa, tra sorprese e tensioni, ha confermato ancora una volta quanto il Formula 1 sia imprevedibile e mozzafiato.

Il Gran Premio d’Austria ha regalato una gara ad altissima tensione e con il colpo di scena decisivo solo nelle ultime curve. Sul circuito del Red Bull Ring, Lando Norris ha conquistato una vittoria pesantissima, resistendo fino alla fine all’assalto del compagno di squadra Oscar Piastri in una domenica dominata dalla McLaren, con Ferrari e Mercedes ancora una volta costrette a inseguire. Decisiva l’incisività di Norris nel corpo a corpo iniziale e la lucidità nel finale, nonostante un piccolo danno all’ala anteriore. McLaren in fuga, poi il duello. Già dalla partenza si era capito che sarebbe stato un affare interno alla scuderia di Woking. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Formula 1, doppietta McLaren al Gran Premio d’Austria! Ma Leclerc può sorridere

In questa notizia si parla di: gran - premio - austria - formula

Pentamodena trionfa al Gran Premio Giovanissimi: argento per Zanardi e pioggia di emozioni a Riccione - Pentamodena si distingue al Gran Premio Giovanissimi di Riccione, portando a casa un entusiasmante successo.

A poche ore dal via del Gran Premio d’Austria di Formula 1, la Ferrari ha reso noto che al circuito di Spielberg non ci sarà il Team Principal Fred Vasseur Vai su Facebook

F1. Gran Premio Austria 2025: la cronaca in diretta della gara del Red Bull Ring - Formula 1 - http://Automoto.it Vai su X

F1, incidente in Austria: ponte pubblicitario si stacca e cade sulla pista; F1, GP Austria 2025: diretta live gara; Orari TV GP Austria 2025: diretta su Sky, differita su TV8 - Orari - Formula 1.

Il Gran Premio d’Austria resterà in Formula 1 fino al 2041 - La Formula 1 continuerà a correre in Austria almeno fino al 2041, in seguito al rinnovo a lungo termine dell’accordo ... Secondo msn.com

Sport in tv: il Gran Premio d’Austria di Formula Uno - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Riporta msn.com