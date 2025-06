Formazione di docenti per le scuole secondarie | a Unife 136 abilitati a giugno

Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday e resta aggiornato sulle novità educative e i successi locali, come la recente abilitazione di 136 docenti da parte dell’Università di Ferrara, un traguardo che testimonia l’impegno e la crescita del nostro sistema scolastico.

Nella scorsa giornata di venerdì 27 giugno, si è conclusa la sessione di esami con cui l'Università di Ferrara ha abilitato i primi 136 corsisti all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday Un risultato che nasce. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: giugno - formazione - docenti - scuole

Università ecampus e centro studi Villa Montesca di Città di Castello: in partenza a Giugno 2025 i nuovi corsi di formazione - A giugno 2025, l'Università eCampus in collaborazione con il Centro Studi Villa Montesca di Città di Castello lanceranno nuovi corsi di formazione.

Dopo gli ultimi impegni di giugno: scrutini, esami finali del terzo anno di SSIG, incontri di continuità tra i docenti dei tre gradi di scuola anche con altre scuole sul territorio, incontri di formazione delle nuove classi prime, ultimi corsi estivi per gli alunni della prim Vai su Facebook

Formazione di docenti per le scuole secondarie: a Unife 136 abilitati a giugno; Formazione docenti scuole secondarie | A Unife 136 abilitati nella sessione di giugno; Concorso docenti secondaria PNRR2: tutte le convocazioni [IN AGGIORNAMENTO].

Giugno è il mese del sostegno da 1000 euro - Importante novità di giugno per il mondo della scuola: arriva una svolta attesa da tempo per i docenti precari. Come scrive ilfattovesuviano.it

Educazione finanziaria a scuola: dopo un anno corsi attivi nel 50% degli istituti, ma servono più docenti formati. Ricerca Doxa - Secondo la ricerca Doxa per Alleanza Assicurazioni, studenti e famiglie mostrano forte interesse, ma l ... Scrive msn.com