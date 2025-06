Forlì il mercato di lusso delle rivali Super Verona | sarà una corazzata Si scalda Brindisi rivoluzione Rieti

In attesa che gli organici si completino, il panorama del basket italiano si prepara a un’altra stagione all’insegna dell’incertezza e delle sfide. Le rivali di Forlì e Verona si rafforzano, mentre le pretendenti al titolo come Rieti e Brindisi promettono spettacolo e colpi di scena. Sarà un campionato ricco di emozioni, dove solo i più preparati sapranno emergere. La palla a spicchi è pronta a scaldarsi: chi alzerà il trofeo?

La Pallacanestro 2.015 ha bruciato i tempi ed ha completato in un amen il proprio roster in vista della nuova stagione. Nemmeno le avversarie, però, sono state a guardare. Anche il prossimo campionato si preannuncia particolarmente complicato e all’insegna dell’equilibrio. Anche se forse in misura leggermente inferiore rispetto alla scorsa annata, complici le promozioni delle due corazzate Cantù e Udine. In attesa che gli organici si completino, è dunque già possibile farsi un’idea delle potenziali avversarie dell’ Unieuro per le zone di alta classifica. In prima fila, naturalmente, non può che esserci Rimini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net