Forbidden Fruit Anticipazioni Prima Puntata 30 giugno 2025 | Yildiz dopo una grande delusione riceve un' allettante proposta!

Preparati a scoprire cosa riserva il primo episodio di Forbidden Fruit, in onda il 30 giugno 2025 su Canale 5. Dopo una delusione amorosa, Yildiz si trova davanti a un’inaspettata opportunità grazie a Ender, che le propone un affascinante nuovo inizio. La sua scelta potrebbe cambiare per sempre il corso della sua vita. Non perdere questa coinvolgente avventura ricca di emozioni e sorprese!

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni del Primo Episodio di Forbidden Fruit in onda il 30 giugno 2025 su Canale 5: Yildiz, delusa in amore, incontra Ender che le fa un'allettante proposta lavorativa. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Forbidden Fruit Anticipazioni Prima Puntata 30 giugno 2025: Yildiz, dopo una grande delusione, riceve un'allettante proposta!

In questa notizia si parla di: forbidden - fruit - anticipazioni - giugno

Anticipazioni Forbidden Fruit, Puntate Turche: Alihan Lascia Zeynep! - Le anticipazioni di Forbidden Fruit, la nuova soap turca in onda su Canale 5, ci svelano un turbine di emozioni che cattura il pubblico questa estate.

#ForbiddenFruit | TRAME | settimana 30 giugno - 4 luglio Zeynep, impiegata in un’azienda, vede la sua vita cambiare quando arriva un nuovo capo: l'affascinante Alihan Tasdemir... ANTICIPAZIONI ? http://www.tuttotv.info/2025/06/25/forbidden-fruit-le-tram Vai su Facebook

“Forbidden fruit”, le trame dal 30 giugno al 4 luglio; Tradimento, l'ultima puntata il 27 giugno poi arriva Forbidden Fruit: la trama della nuova serie turca in onda su Canale5; Forbidden Fruit: anticipazioni prime puntate da lunedì 30 giugno a venerdì luglio!.

Forbidden Fruit: spoiler dal 30 giugno al 4 luglio - Scopri ogni colpo di scena nella settimana di Forbidden Fruit: ricatti, amori nascosti, intrighi e tradimenti nella nuova serie turca. Lo riporta ilsipontino.net

Forbidden fruit, anticipazioni dal 30 giugno al 4 luglio: Yildiz diventa una “pedina” nei piani di Ender - Yildiz viene assunta da Ender, che vuole trasformarla in pedina per i suoi piani: trame degli episodi Forbidden fruit in onda dal 30 giugno al 4 luglio. Da superguidatv.it