Forbidden Fruit anticipazioni dal 30 giugno al 4 luglio 2025 | Ender chiede a Yildiz di sedurre il marito Halit

Preparati a vivere un turbinio di emozioni con Forbidden Fruit, la nuova soap di Canale 5 che tiene incollati allo schermo. Tra intrighi, passione e inaspettate alleanze, Ender si affida a Yildiz per conquistare il marito Halit, ma le cose si complicano quando il cuore di Yildiz comincia a battere per lui. Riusciranno le strategie di potere a prevalere sui sentimenti veri? La risposta ti sorprenderĂ .

Prendono ufficialmente il via gli intrighi di Forbidden Fruit, la nuova soap pomeridiana di Canale 5. Nei primi episodi, la ricca Ender è disposta a tutto pur di ottenere un vantaggioso accordo di divorzio dal marito Halit. Proprio per questo, la donna ingaggia l'avvenente e giovane cameriera Yildiz con il compito specifico di sedurre il consorte. Tuttavia, la situazione sfugge di mano a Ender quando Yildiz si infatua di Halit e gli racconta tutto quanto. Maggiori info nelle anticipazioni che seguono.