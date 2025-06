Football americano i Guelfi Firenze trionfano nella finale scudetto | vittoria e proposta di matrimonio

assaporato il dolce gusto della vittoria, con i Guelfi Firenze che conquistano il titolo scudetto in modo spettacolare. Un successo frutto di determinazione, passione e talento, culminato non solo con la coppa in mano, ma anche con un momento da sogno: una proposta di matrimonio sul campo, che ha emozionato tifosi e giocatori. La storia dei Guelfi si arricchisce di un nuovo capitolo indimenticabile, lasciando il segno nel cuore di tutta Italia.

Toledo (Ohio-Usa), 29 giugno 2025 – È festa grande per Firenze: i Guelfi sono campioni d’Italia di football americano per la seconda volta nella loro storia, a tre anni di distanza dal trionfo del 2022. Una vittoria netta, travolgente, che cancella con forza l’amarezza delle ultime due finali perse contro i Panthers Parma, compresa quella del 2023, disputata anch’essa a Toledo, in Ohio. Questa volta, però, la terra del football americano ha sorriso ai viola, che – davanti a una straordinaria cornice di pubblico al Glass Bowl – hanno scritto la parola «fine» su una stagione perfetta: 12 partite, 12 vittorie. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Football americano, i Guelfi Firenze trionfano nella finale scudetto: vittoria e proposta di matrimonio

In questa notizia si parla di: football - americano - guelfi - firenze

L'ultima impresa di Nicolas Cage è su un campo da football americano.. con Christian Bale! - Nicolas Cage sorprende ancora una volta, questa volta sul campo da football americano al fianco di Christian Bale.

Football americano, l’Italian Bowl va ai Guelfi Firenze che stendono 49-14 i Dolphins Ancona - Vai su X

Andrea Fimiani, un bustocco in campo negli Stati Uniti per conquistare il titolo di Superbowl di Football americano con la maglia dei #guelfi #firenze #footballamericano Vai su Facebook

Football americano, i Guelfi Firenze trionfano nella finale scudetto: vittoria e proposta di matrimonio; Football americano, Guelfi Firenze campioni d'Italia; I guelfi sono compioni d'Italia.

Football americano, i Guelfi Firenze trionfano nella finale scudetto: vittoria e proposta di matrimonio - E dopo la partita Dionisi chiede alla compagna Martina di sposarlo ... Scrive msn.com

Football americano, Guelfi Firenze campioni d'Italia - Atmosfera straordinaria quella vissuta al Glass Bowl di Toledo (Ohio), dove Dolphins Ancona e Guelfi Firenze si sono affrontati nel XLIV Italian Bowl, davanti a migliaia di appassionati provenienti da ... Segnala nove.firenze.it