Fondo affitti liquidate 58 domande | risorse per oltre 139mila euro al Distretto Ovest

Il Fondo Affitti 2024 ha già liquidato 58 domande, con risorse per oltre 139mila euro al distretto ovest di Ferrara. Questa iniziativa, pensata per sostenere le famiglie in difficoltà, conferma l'impegno della comunità nel garantire un sostegno concreto.

Sono 58 le domande liquidate del Fondo affitti 2024, per quanto riguarda gli utenti bondenesi che le hanno presentate entro la scadenza fissata al 15 ottobre scorso. "Lo strumento era stato pensato per dare una risposta a quei nuclei familiari.

Nel 2025 le domande di accesso al Fondo affitti a Udine sono cresciute del 5,7%, con un totale di 1858 richieste, 100 in più rispetto all'anno precedente.

