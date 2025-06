Fondazione Vassallo | Falesia cancellata con il tritolo parte il processo | si faccia giustizia

La Fondazione Angelo Vassallo, custode dei valori di legalità e rispetto per l’ambiente, invita a seguire con attenzione il processo in corso contro il sindaco di Camerota, Mario Scarpitta, accusato di aver fatto esplodere una falesia nel Parco Nazionale. È un momento cruciale per fare luce sulla verità e garantire che giustizia sia fatta, perché la tutela del nostro patrimonio naturale deve essere sempre prioritaria.

La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore accoglie con senso di responsabilità e con profonda attenzione la notizia dell’avvio del processo a carico del sindaco di Camerota, Mario Scarpitta, accusato di aver distrutto con il tritolo un tratto di falesia all’interno del Parco Nazionale del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Il Presidente Dario Vassallo: "Io l'ho denunciato e sono stato minacciato. Ora la giustizia non ha più alibi". La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore accoglie con senso di responsabilità e con profonda attenzione la notizia dell'avvio del processo a c

Camerota, minacce a Vassallo, il sindaco risponde: non può chiamarci mafiosi - Il Mattino - Dopo la denuncia di Dario Vassallo, presidente della ominima Fondazione, riguardo a presunte minacce ricevute, arriva una nota del sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta. Segnala ilmattino.it