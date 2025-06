Follonica | pineta in fiamme fuga dalla spiaggia Fronte di fuoco di 500 metri foto

Una tragedia che scuote la costa toscana: le fiamme divorano la pineta di Follonica, costringendo migliaia di persone a evacuare la spiaggia e lasciando il litorale sotto assedio di un fronte di fuoco di 500 metri. I vigili del fuoco sono in azione per contenere il disastro. Un’immagine drammatica di una natura in pericolo e di una comunità in allerta. La lotta contro il fuoco continua, sperando in un rapido ritorno alla normalità .

I vigili del fuoco del comando di Grosseto stanno intervenendo dalle ore 13 per domare le fiamme che hanno coinvolto la pineta in localitĂ Puntone. Il litorale è stato evacuato per un fronte di circa 500 metri e la strada litoranea è stata chiusa L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Follonica: pineta in fiamme, fuga dalla spiaggia. Fronte di fuoco di 500 metri (foto)

