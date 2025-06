Flamengo-Bayern Monaco oggi 29 giugno | orario formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming gratis

Oggi, sabato 29 giugno 2025, il grande calcio internazionale va in scena con la sfida tra Flamengo e Bayern Monaco agli ottavi di finale del Mondiale per Club FIFA, al Hard Rock Stadium di Miami Gardens. Un confronto imperdibile tra due squadre di livello mondiale, pronte a regalare emozioni spettacolari. Scopri orario, formazioni e dove vedere questa partita in diretta TV e streaming gratis, per non perdere nemmeno un attimo di questa emozionante battaglia.

Flamengo e Bayern Monaco si sfidano oggi, sabato 29 giugno 2025, agli ottavi di finale del Mondiale per Club FIFA, nello spettacolare Hard Rock Stadium di Miami Gardens. Il match chiude il programma domenicale e promette grande spettacolo tra due squadre abituate ai grandi palcoscenici. Flamengo-Bayern Monaco: come arrivano le squadre. Il Flamengo ha vinto il Gruppo D chiudendo davanti al Chelsea, mentre il Bayern Monaco si è qualificato come secondo nel Gruppo C, alle spalle del Benfica. In palio c’è l’accesso ai quarti di finale, dove la vincente affronterà una tra PSG e Inter Miami. Orario Flamengo-Bayern Monaco. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Flamengo-Bayern Monaco oggi 29 giugno: orario, formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming gratis

