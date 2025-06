Flamengo Bayern Monaco LIVE 2-3 | Jorginho accorcia le distanze dal dischetto

Stasera all’Hard Rock Stadium di Miami si accendono i riflettori sullo spettacolare ottavo di finale tra Flamengo e Bayern Monaco, un match carico di emozioni e colpi di scena. Con il punteggio di 2-3, Jorginho ha accorciato le distanze con un rigore decisivo. Restate con noi per vivere in tempo reale ogni attimo di questa sfida avvincente e scoprire insieme chi avanzerà ai quarti di finale del Mondiale per Club 2025.

Appuntamento alle ore 22.00 all’Hard Rock Stadium di Miami per Flamengo Bayern Monaco, ottavo di finale del Mondiale per Club: seguila live Tutto pronto all’Hard Rock Stadium di Miami per Flamengo Bayern Monaco, ottavo di finale del Mondiale per Club per 2025. Segui con noi la cronaca dell’incontro. PRIMO TEMPO Parte fortissimo il Bayern Monaco . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Flamengo Bayern Monaco LIVE 2-3: Jorginho accorcia le distanze dal dischetto

#FIFACWC, le formazioni ufficiali di #FlamengoBayern Flamengo (4-2-3-1): Rossi; Wesley, Ortiz, Pereira, Sandro; Jorginho, Pulgar; Gerson, Arrascaeta, Araujo; Plata. Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic; Kimmich, Goret

