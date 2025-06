Flamengo Bayern Monaco LIVE 1-3 | inizia il secondo tempo

L’attesa è finita: alle 22.00 all’Hard Rock Stadium di Miami si accendono i riflettori su Flamengo Bayern Monaco, ottavo di finale del Mondiale per Club 2025. Un duello tra due squadre di talento, pronti a regalare emozioni indimenticabili. Restate con noi per un live aggiornato e coinvolgente sulla cronaca di questa sfida avvincente, dove ogni istante conta e il sogno di conquistare il titolo è più vivo che mai.

Appuntamento alle ore 22.00 all'Hard Rock Stadium di Miami per Flamengo Bayern Monaco, ottavo di finale del Mondiale per Club: seguila live Tutto pronto all'Hard Rock Stadium di Miami per Flamengo Bayern Monaco, ottavo di finale del Mondiale per Club per 2025. Segui con noi la cronaca dell'incontro. PRIMO TEMPO Parte fortissimo il Bayern Monaco .

Mondiale per club: Flamengo-Chelsea 3-1, successo di misura del Bayern Monaco sul Boca. Vincono anche Tunisi e Benfica - Il Mondiale per Club si infiamma: il Flamengo di Rio vola verso gli ottavi dopo una vittoria di misura sul Chelsea, 3-1, grazie a un mix di talento e determinazione.

Che sassata di Kane! Bayern Monaco travolgente nel primo tempo contro il Flamengo #FlamengoBayernMonaco #FIFACWC #DAZN Vai su X

Il PSG si qualifica ai quarti di finale: battuto l’Inter Miami 4-0 grazie alla doppietta di Neves, al gol di Hakimi e all’autorete di Aviles. Gli uomini di Luis Enrique incontreranno la vincente della gara tra Flamengo e Bayern Monaco Vai su Facebook

