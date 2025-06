Flamengo Bayern Monaco LIVE 1-3 | fine primo tempo

L’attesa è finalmente finita: alle 22.00 all’Hard Rock Stadium di Miami va in scena il match tra Flamengo e Bayern Monaco, uno degli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025. La partita promette scintille e sorprese, con un primo tempo già ricco di emozioni e un Bayern Monaco protagonista. Resta con noi per vivere in diretta ogni momento e scoprire il risultato finale di questa sfida imperdibile!

Appuntamento alle ore 22.00 all’Hard Rock Stadium di Miami per Flamengo Bayern Monaco, ottavo di finale del Mondiale per Club: seguila live Tutto pronto all’Hard Rock Stadium di Miami per Flamengo Bayern Monaco, ottavo di finale del Mondiale per Club per 2025. Segui con noi la cronaca dell’incontro. PRIMO TEMPO Parte fortissimo il Bayern Monaco . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Flamengo Bayern Monaco LIVE 1-3: fine primo tempo

