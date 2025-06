Flamengo Bayern Monaco | le tre cose che non hai notato della partita

Il match tra Flamengo e Bayern Monaco, oltre ai gol e alle emozioni, cela dettagli spesso sfuggiti all'occhio distratto. Scopriamo insieme tre curiositĂ sorprendenti che arricchiscono questa sfida di ottavi di finale del Mondiale per Club, rivelando come ogni partita sia fatta di storie nascoste e incontri inaspettati. Pronti a scoprire cosa si cela dietro i numeri e le performance dei protagonisti? Ecco le tre cose che non hai notato della partita.

Ecco le tre curiositĂ sulla sfida delle ore 22:00, Flamengo Bayern Monaco: match valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club Dietro al risultato di 4-2 e alle performance evidenti dei protagonisti, una partita come Flamengo-Bayern nasconde sempre piccoli racconti, dettagli curiosi e destini incrociati che meritano una lente d’ingrandimento. Ecco tre episodi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Flamengo Bayern Monaco: le tre cose che non hai notato della partita

In questa notizia si parla di: flamengo - bayern - monaco - partita

Pagelle Flamengo Bayern Monaco: TOP e FLOP del match - Un confronto mozzafiato tra Flamengo e Bayern Monaco ha infiammato Miami, regalando emozioni, gol e colpi di scena.

Che sfida ai quarti di finale del Mondiale per Club! SarĂ Bayern Monaco-Paris Saint Germain I tedeschi superano il Flamengo in una partita divertente e accesissima. La decidono Kane (doppietta), un autogol di Pulgar e Goretzka. Per i brasiliani reti di Ger Vai su Facebook

Belin che bella partita Flamengo - Bayern Monaco!!! Vai su X

Flamengo-Bayern Monaco, dove vedere l’ottavo di finale in diretta tv e streaming LIVE; Flamengo-Bayern Monaco dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni; Flamengo-Bayern Monaco: probabili formazioni, orario e dove vederla.

Flamengo-Bayern Monaco, il risultato in diretta live della partita del Mondiale per club - A Miami Flamengo e Bayern vanno a caccia di un posto nei quarti di finale del Mondiale per Club contro il Psg. Scrive sport.sky.it

Mondiale per Club, Kane trascina il Bayern Monaco: 4-2 al Flamengo. Ora il PSG ai quarti - Bayern Monaco, ottavi di finale del Mondiale per Club Il Bayern Monaco batte il Flamengo 4- Secondo calciomercato.com