Flamengo Bayern Monaco 2-4 | i brasiliani spaventano il Bayern ma Kane trascina la squadra ai quarti di finale

Una sfida mozzafiato tra Flamengo e Bayern Monaco infiamma l’Hard Rock Stadium di Miami. I brasiliani, sorprendenti e determinati, mettono paura ai campioni europei, ma Kane e i suoi trascinano i tedeschi verso i quarti di finale. La suspense è alle stelle: restate con noi per vivere ogni istante di questa partita entusiasmante e scoprire chi passerà il turno!

Appuntamento alle ore 22.00 all’Hard Rock Stadium di Miami per Flamengo Bayern Monaco, ottavo di finale del Mondiale per Club: seguila live Tutto pronto all’Hard Rock Stadium di Miami per Flamengo Bayern Monaco, ottavo di finale del Mondiale per Club per 2025. Segui con noi la cronaca dell’incontro. PRIMO TEMPO Parte fortissimo il Bayern Monaco . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Flamengo Bayern Monaco 2-4: i brasiliani spaventano il Bayern, ma Kane trascina la squadra ai quarti di finale

