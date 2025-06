Fiumicino una piscina semiolimpionica al Granaretto | approvato il progetto esecutivo

Fiumicino si prepara a conquistare nuovi orizzonti sportivi con l’approvazione del progetto esecutivo per una piscina semiolimpionica al Granaretto. Un investimento di oltre 1,2 milioni di euro, sostenuto da fondi comunali e Credito Sportivo, segna un passo importante verso la realizzazione di una struttura all’avanguardia. Questa iniziativa promette di diventare il cuore pulsante del benessere e dello sport locale, contribuendo a rafforzare il tessuto sociale e sportivo della città.

Fiumicino, 28 giugno 2025- È ufficialmente entrata nella fase operativa la seconda tranche dei lavori per il completamento del polo natatorio in località Granaretto, nel quadrante nord del territorio comunale. Il progetto esecutivo è stato approvato dalla Giunta comunale il 24 giugno con una delibera che ha sbloccato un investimento da 1.232.781,50 euro, in parte coperto con fondi comunali e in parte con un finanziamento del Credito Sportivo e del CONI. L’intervento, classificato tra le opere pubbliche più rilevanti del triennio, è già in corso e punta a consegnare entro gennaio 2026 un impianto completo, moderno e funzionale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

