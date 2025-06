Fiumicino addetti ai bagagli in overdose dopo aver mangiato caramelle sospette in stiva

Un episodio inquietante scuote l’aeroporto di Fiumicino: quattro addetti ai bagagli sono finiti in ospedale dopo aver consumato caramelle sospette in stiva. La loro condizione, preoccupante e ancora sotto controllo, ha generato panico tra i presenti. Ma cosa avrebbe scatenato questa reazione così grave? La verità potrebbe risiedere in un rischio nascosto tra le dolci tentazioni, aprendo una spiacevole finestra su possibili minacce insospettate.

Addetti ai bagagli in ospedale: sospetta overdose da caramelle in stiva. Attimi di panico e grande preoccupazione all’ aeroporto di Fiumicino, dove quattro addetti ai bagagli sono finiti in ospedale dopo aver accusato un malore improvviso durante il turno serale. Uno di loro è ricoverato in terapia intensiva, in condizioni definite serie ma stabili. Secondo quanto riportato, i lavoratori — tutti dipendenti di una società di handling — avrebbero riferito di aver trovato nella stiva di un aereo una busta contenente delle caramelle, che avrebbero consumato senza conoscerne l’origine. Poco dopo, hanno iniziato a sentirsi male. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Fiumicino, addetti ai bagagli in overdose dopo aver mangiato caramelle sospette in stiva

In questa notizia si parla di: addetti - bagagli - fiumicino - overdose

Mangiano caramelle alla marijuana rubate da una valigia a Fiumicino e 4 addetti ai bagagli finiscono in overdose - caramelle alla marijuana rubate da una valigia a Fiumicino. Quattro addetti ai bagagli hanno avuto gravi conseguenze, con uno in terapia intensiva, scatenando un’indagine della Polizia.

Mangiano caramelle alla marijuana rubate da una valigia a Fiumicino e 4 addetti ai bagagli finiscono in overdose Vai su X

Uno di loro è in terapia intensiva. Le pastiglie erano tra i bagagli di voli di compagnie low cost. Sul caso indaga la polizia Vai su Facebook

Mangiano caramelle rubate da una valigia e vanno in overdose: ricoverati 4 addetti aereoportuali; Caramelle prese dalle valigie a Fiumicino, quattro addetti in overdose: erano alla marijuana; Trovano un pacchetto di caramelle nella stiva dell’aereo e le mangiano: addetti ai bagagli in ospedale per overdose.

Aeroporto Fiumicino, caramelle alla marijuana tra i bagagli: quattro addetti in overdose, uno grave - La polizia ha avviato un'indagine per capire come queste caramelle siano finite tra le valigie dei passeggeri ... Secondo ilquotidianodellazio.it

Trovano un pacchetto di caramelle nella stiva dell’aereo e le mangiano: addetti ai bagagli in ospedale per overdose - Gli agenti, al lavoro per ricostruire con esattezza quanto accaduto, hanno sequestrato le caramelle che verranno analizzate. Segnala msn.com