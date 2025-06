Fit Kid e Acro Dance Due camp internazionali

Internazionale di Fit Kid e Acro Dance, due eventi che promettono di rivoluzionare la scena sportiva e coreografica della Riviera. Dal 1° al 5 luglio, l’Accademia Acrobatica di Cesenatico si trasforma in un crogiolo di talento, con partecipanti da tutta Europa e oltre. Un’occasione imperdibile per scoprire giovani promesse e vivere emozioni senza confini, dimostrando come lo sport unisca culture e passione in un unico grande spettacolo.

In riviera si tengono due importanti camp. Da oggi al 5 luglio, all’ Accademia Acrobatica di Cesenatico si terrĂ il Camp internazionale di Fit Kid, al quale partecipano 160 atlete proveniente da varie province italiane e da Ungheria, Spagna, Bulgaria, Polonia e Irlanda e Kazakistan. L’iniziativa è organizzata dalla Fisac, la Federazione Italiana Sport Acrobatici e Coreografici, in collaborazione con la Fit Kid Division che è la Federazione Internazionale di Fit Kid e Acro Free Dance. SarĂ una settimana di allenamenti intensivi in due turni, al mattino ed al pomeriggio, in cui le ragazze e i ragazzi affronteranno lezioni assieme a grandi maestri e istruttrici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fit Kid e Acro Dance. Due camp internazionali

In questa notizia si parla di: camp - acro - dance - internazionali

Fit Kid e Acro Dance. Due camp internazionali; Spettacoli acrobatici di Fit Kid e Acro Dance, a Cesenatico partiti i campionati nazionali con circa 400 atleti; Campionati nazionali di Fit kid e Acro dance all’accademia Acrobatica.

Fit Kid e Acro Dance. Due camp internazionali - Il primo, da oggi al 5 luglio, vedrà arrivare all’Accademia Acrobatica 160 atlete, l’altro si terrà dal 6 al 13 luglio con cento partecipanti. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Fit Kid e Acro Dance: a Cesenatico due stage internazionali - Dal 29 giugno al 5 luglio, infatti, all’Accademia Acrobatica di Cesenatico, si terrà il Camp internazionale di Fit Kid, al quale ... politicamentecorretto.com scrive