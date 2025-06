Firenze | morto Roberto Guadagnuolo ex calciante verde Una vita difficile | dentro e fuori dal carcere

A Firenze, il sorriso di Roberto Guadagnuolo si è spento troppo presto, lasciando un vuoto nel cuore della città. Ex calciatore dei Verdi, la sua vita è stata segnata da una dura battaglia contro le ombre del passato e le difficoltà del presente. Trovato senza vita nella sua casa, il suo racconto rimane un monito sull’importanza di affrontare con coraggio le sfide che la vita riserva.

L'hanno trovato cadavere in casa, Roberto Guadagnuolo. Allarmati perchè non rispondeva più al telefono. Aveva 63 anni e una vita tormentata alle spalle. Prima da calciante dei Verdi, poi il carcere: dentro e fuori da quando, nel 1995, venne condannato per tentato omicidio di un calciante bianco, Santo Tallarita L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it