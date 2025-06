Firenze la città nella morsa dell' overtourism

Firenze, la città che incanta con il suo patrimonio artistico e le sue meraviglie senza tempo, si ritrova sempre più soffocata dall’overtourism. Tra picnic improvvisati, attese interminabili e momenti di relax trasformati in caos, il suo fascino autentico rischia di svanire. Mentre i visitatori cercano di assaporare ogni angolo, la domanda sorge spontanea: come preservare la bellezza di Firenze senza rinunciare all’accoglienza? E allora, scopriamo insieme come tutelare questa gemma italiana.

C’è chi si sdraia all’ombra delle basiliche, nemmeno fosse in spiaggia, e chi si dedica al picnic sui gradini delle chiese. Persino chi sceglie il centro storico per farsi la manicure. A Firenze, il turismo di massa lascia sempre più il segno. In piazza Duomo e Galleria degli Uffizi, si aspetta il proprio turno con un panino in mano. All’ombra e sulle scalinate, si moltiplicano gli “aperitivi” improvvisati tra musica, birre e schiamazzi. E poi c’è la mania dei selfie, con turisti che scalano statue millenarie, come quella del Porcellino. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Firenze, la città nella morsa dell'overtourism

