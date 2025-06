Firenze Jazz Festival 2025 | dal 2 al 14 settembre torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’anno

Preparati a vivere un’estate all’insegna del jazz: dal 2 al 14 settembre 2025, Firenze si trasformerà nell’epicentro della musica contemporanea con il Firenze Jazz Festival. Concerti in location iconiche come l’Anfiteatro delle Cascine, Villa Bardini e Forte Belvedere, ospitando talenti internazionali come Alfa Mist, Planet Funk e Alabaster DePlume. Un evento imperdibile che promette di essere la più grande edizione di sempre, capace di incantare appassionati e neofiti.

Concerti all'Anfiteatro delle Cascine, Villa Bardini, Forte Belvedere e Parco Mediceo di Pratolino. Tra gli ospiti Alfa Mist, Planet Funk, Alabaster DePlume, David Krakauer, Eleonora Strino e Silvia Bolognesi. Dal 2 al 14 settembre 2025 torna il Firenze Jazz Festival, una delle manifestazioni più importanti dedicate al jazz contemporaneo in Italia. La nona edizione si preannuncia come la più ambiziosa di sempre, con un programma ricco di grandi nomi della scena internazionale e italiana, progetti inediti e concerti diffusi in alcuni dei luoghi più suggestivi di Firenze. I big della musica sul Main Stage all'Anfiteatro delle Cascine.

In questa notizia si parla di: jazz - firenze - festival - settembre

