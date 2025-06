Fiocco rosa per Francesca Chillemi Olly flirta sui social con Belén e l’amore segreto di Alessia Marcuzzi

Scopri le ultime novità dal mondo delle star, tra fiocchi rosa per Francesca Chillemi, flirt social di Olly con Bel233n e il mistero dell’amore segreto di Alessia Marcuzzi. Vuoi sapere cosa si cela dietro le quinte? Ogni settimana, la newsletter di Vanity Fair, Celebrity Watch, ti svela tre curiosità sorprendenti che non troverai altrove. Resta aggiornato e lasciati catturare dal glamour e dai segreti delle celebrità!

3 cose che non sai e che vorresti sapere: ogni settimana in anteprima nella newsletter di Vanity Fair, Celebrity Watch. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Fiocco rosa per Francesca Chillemi, Olly flirta sui social con Belén e l’amore segreto di Alessia Marcuzzi

In questa notizia si parla di: fiocco - rosa - francesca - chillemi

Fiocco rosa per Rodriguez e Moser: arriva Clara Isabel - Fiocco rosa in arrivo per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: la coppia ha annunciato con gioia la nascita della loro piccola Clara Isabel, prevista per l'11 maggio, coincidente con la festa della mamma.

Fiocco rosa per Francesca Chillemi, Olly flirta sui social con Belén e l’amore segreto di Alessia Marcuzzi; Francesca Chillemi è incinta: fiocco rosa o azzurro? Ecco il pancino mostrato per la prima volta. Chi è e cosa fa il futuro papà?; FIOCCO ROSA Francesca Chillemi annuncia la sua seconda gravidanza sul red carpet di Benevento.

FIOCCO ROSA Francesca Chillemi annuncia la sua seconda gravidanza sul red carpet di Benevento - La Chillemi annuncia la sua seconda gravidanza sul red carpet di Benevento. Riporta statoquotidiano.it

Francesca Chillemi è incinta: l'annuncio sul red carpet a Benevento - L'attrice e modella è in dolce attesa insieme al nuovo fidanzato, Eugenio Grimaldi. Secondo gazzetta.it