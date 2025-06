Filippo Landini la tragedia in montagna | scivola e precipita per 30 metri morto davanti alla moglie

Una giornata di avventura si è trasformata in tragedia sulle Alpi Apuane: Filippo Landini, 62 anni, ha perso la vita precipitando per oltre 30 metri durante un’escursione, davanti agli occhi sconvolti della moglie. Un dramma che scuote la comunità di Minucciano e ricorda quanto possa essere insidiosa la montagna. La vicenda è ancora in fase di approfondimento, mentre tutti si chiedono: come prevenire simili tragedie?

Minucciano (Lucca), 29 giugno 2025 – Ancora una vittima della montagna. Tragedia sulle Alpi Apuane, Filippo Landini, 62 anni di Firenze, è morto sotto gli occhi della moglie dopo essere precipitato rovinosamente per oltre 30 metri. È successo intorno alle 13:30 di domenica 29 giugno. La coppia si trovava nell’area della Val Serenaia, nel comune di Minucciano, per una escursione considerata piuttosto impegnativa. Per cause ancora in corso di accertamento, Filippo Landini, ex dirigente di Consiag Spa a Prato e di Publiacqua, è scivolato sul sentiero, il 186 tra il monte Grondilice e la Forbice. Inutili i soccorsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Filippo Landini, la tragedia in montagna: scivola e precipita per 30 metri, morto davanti alla moglie

In questa notizia si parla di: filippo - landini - tragedia - montagna

Tragedia sul Monte Grondilice: morto l’escursionista fiorentino Filippo Landini, 62 anni; Filippo Landini, la tragedia in montagna: scivola e precipita per 30 metri, morto davanti alla moglie; Garfagnana, escursionista muore dopo una caduta di 30 metri davanti alla compagna – Chi è la vittima.

Filippo Landini, la tragedia in montagna: scivola e precipita per 30 metri, morto davanti alla moglie - Alpi Apuane, la coppia stava facendo un’escursione tra il monte Grondilice e la Forbice. Riporta lanazione.it

Valle Spluga, tragedia in montagna: scivola dal sentiero e precipita, morto 42enne - Corriere della Sera - Valle Spluga, tragedia in montagna: scivola dal sentiero e precipita, morto 42enne Il suo corpo è stato trovato nel bosco in fondo a un dirupo, a 1200 metri di altezza, nella valle del Drogo, nel ... Scrive milano.corriere.it