Filippo Conca campione italiano | Ero senza squadra non avevo neanche una Continental Poi lo Swatt Club…

Filippo Conca, il sorprendente campione italiano di ciclismo, ha scritto una pagina indimenticabile della sua carriera. Dopo essere stato senza squadra e senza una continental, ha conquistato la maglia tricolore a Gorizia, dimostrando che il talento può emergere ovunque. La sua vittoria da amatore, ora diventata professionista, è un esempio di determinazione e passione. Filippo Conca ha espresso tutta la propria gioia: “È stata una giornata incredibile. A ottobre sono rimasto senza...”

Filippo Conca ha vinto i Campionati Italiani di ciclismo, conquistando la maglia tricolore a sorpresa: un uomo di una squadra amatoriale (lo Swatt Club) è riuscito a fare festa, vincendo la sua prima gara da professionista in maniera estremamente brillante a Gorizia e regalandosi il sogno di una vita. Filippo Conca ha espresso tutta la propria soddisfazione al termine della gara: “ È stata una giornata incredibile. A ottobre sono rimasto senza squadra dopo quattro anni in cui ho lavorato per altri, perché era il mio lavoro. Così, ho avuto poche opportunità per fare risultati e per questo non ho trovato neppure una formazione Continental. 🔗 Leggi su Oasport.it