Figlio di medico muore per un malore improvviso | Addio Achille

Una tragedia improvvisa ha sconvolto la comunità di Marcianise: Achille Tartaglione, 36 anni, figlio di un medico stimato, si è spento all’alba per un malore fulminante. L’intera città si stringe nel dolore di fronte a questa perdita inaspettata, lasciando un vuoto profondo nel cuore di tutti coloro che lo conoscevano. La memoria di Achille resterà viva nei ricordi di chi lo ha amato e apprezzato.

Una tragedia improvvisa ha colpito la comunità di Marcianise nelle prime ore dell’alba. Achille Tartaglione, 36 anni, è morto nella sua abitazione di via Calabria a causa di un malore fulminante che non gli ha lasciato scampo. Inutili i tentativi di soccorso: il giovane è deceduto prima ancora di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

