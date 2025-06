Fiera di San Pietro controlli tra i banchi | multe per 15mila euro e stand sospesi

Durante la tradizionale fiera di San Pietro alla Foce, i controlli di ASL e polizia locale hanno scovato irregolarità tra i banchi, portando a multe per 15mila euro e alla sospensione di uno stand. La sicurezza e il rispetto delle norme sono fondamentali per garantire un evento di qualità e tutela per tutti. La giornata dimostra come le autorità siano attente a preservare un ambiente sicuro e rispettoso delle regole.

Controlli di Asl e polizia locale presso una quindicina di banchi della fiera di San Pietro alla Foce, in programma come da tradizione nella giornata di domenica 29 giugno 2025. Uno stand è stato sospeso per irregolarità amministrative e igieniche sanitarie (contaminazione alimenti e sporcizia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: fiera - pietro - controlli - banchi

“Fiera di te”. Sophie, la figlia di Pietro Taricone e Kasia Smutniak: la svolta a soli 20 anni. Cosa fa oggi - Sophie Taricone, la giovane figlia di Kasia Smutniak e del compianto Pietro Taricone, sta facendo parlare di sé a soli 20 anni.

Fiera di San Pietro, controlli tra i banchi: multe per 15mila euro e stand sospesi https://ift.tt/hP2cpbu https://ift.tt/8BK4ZbF Vai su X

Fiera di San Pietro, controlli tra i banchi: multe per 15mila euro e stand sospesi; Fiera di San Pietro a Genova, stand sospeso e multato per carenze igieniche; Domenica 24 ottobre torna la Fiera di Santa Zita.

Fiera di San Pietro a Genova, stand sospeso e multato per carenze igieniche - Dopo i controlli effettuati dalla Asl e dalla polizia locale del capoluogo uno degli stand è risultato ... Come scrive primocanale.it

Fiera di San Pietro, blitz di Asl e polizia locale tra i banchi di streed food e alimentari - perché la sporcizia sul banco aveva contaminato il cibo in vendita ... Riporta msn.com